Сейм Литвы продлил санкции против белорусов и россиян на год

Сейм Литвы в первом чтении поддержал решение правительства о продлении санкций в отношении граждан России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме сохранения действующих ограничений, парламентарии внесли новые поправки, согласно которым предлагается ужесточить контроль въезжающих в Литву белорусов. Более детальной проверке будут подвергаться граждане, которые, по мнению сотрудников литовской службы охраны границы, несут потенциальные риски для нацбезопасности страны. Других аргументов у литовских властей не нашлось.

Впрочем, этот предлог не впервые используется официальным Вильнюсом в качестве обоснования тех или иных ограничений. Что-то похожее звучало и при решении о закрытии погранпереходов на границе с Беларусью. Что любопытно, примерно тот же инструментарий правительство Литвы применяет и в отношении своих граждан. Страшилками о Беларуси людей запугивают при попытке выехать в нашу страну по безвизу.