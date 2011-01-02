Два детских дома семейного типа открыли в Ошмянах

Здесь могут жить семьи, в которых воспитывается десять детей. Дома обустраивали всем районом, обставили комнаты современной мебелью и приготовили игрушки для детей.

Восьмилетняя Каролина осваивает апартаменты. Несмотря на то, что ей придется делить комнату ещё с двумя сёстрами, девочка в новом доме чувствует себя комфортно. По соседству — еще одна женская спальня. Здесь осваиваются Наташа и Марина.

В новостройке и сильная половина семьи Карпович все своё разложила по полочкам. Хорошая мебель, уютные комнаты. Мальчишки вместе с отцом решили обустроить в подвальном помещении собственный спортзал.

Людмила и Анатолий Карпович, родители-воспитатели детского дома семейного типа:

Чувствуешь себя необходимым. Особенно мальчикам, которым так нужен папа. Они даже садятся на колени, когда смотрим телевизор.

Татьяна Мицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

И чашечки, и кружечки, и комбайны, и кастрюльки. Все что для хозяйства надо — есть.

Новоселье сегодня и у соседей — семьи Мицкевич. Пятеро своих детей вырастили, ещё для пятерых воспитанников школы-интерната они стали своими.

Татьяна Мицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Надо и картошки начистить не на одного, и постирать и убрать. Но я это делаю с удовольствием.

В Гродненской области в домах семейного типа воспитывают более сотни детей. Приоритет для создания таких учреждений — полным семьям, желающим растить детей. Такая форма воспитания дает возможность социальным сиротам получить полноценное развитие в условиях семьи.

Александр Сегодник, начальник управления образования Гродненского облисполкома:

На Гродненщине хорошая традиция — к Новому году дарить детям 2 дома семейного типа к Новому году. Есть уже 8 домов, и эти детские дома построены по президентской программе «Дети Беларуси». Благодаря этому мы в перспективе сделаем все, чтобы у каждого ребенка была своя семья.

Отказаться от традиционных школ-интернатов — важная задача нашего государства на ближайшие пять лет. А детей, оставшихся без родителей устроить на воспитание в семьи. Для этого в Беларуси уже действуют более 120 детских домов семейного типа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».