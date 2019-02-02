Дороги, вода, детские сады: около 50 вопросов поступили 2 февраля на прямую линию Миноблисполкома

Новости Беларуси. Субботние телефонные линии прошли 2 февраля по всей стране. Только в Миноблисполкоме успели ответить на пять десятков звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Субботние телефонные линии прошли 2 февраля по всей стране. Только в Миноблисполкоме успели ответить на пять десятков звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самыми активными оказались жители Минского района. Жаловались на недостаток больниц и детских садов, звучали вопросы, касающиеся трудоустройства и коммунальных проблем. Но все же подавляющее большинство беспокоит дорожный вопрос. Порядка 10 звонков поступило от жителей Колодищ – здесь дорожное покрытие оставляет желать лучшего.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Мы сегодня акцентируем внимание на Минском районе и по максимуму стараемся работать с дорогами. Хотя с людьми мы договариваемся на 50 %. То есть магистральные дороги мы решаем сами. А ответвления (как к полигону знаменитому) люди должны делать за свои деньги. Конечно же, мы что-то будем помогать.
В целом у нас 16 тысяч километров дорог, из них 12 подлежат в той или иной степени ремонту. Нам как органам власти надо принять решения по направлениям, чтобы максимально удовлетворить потребности людей.
Ни один звонок без внимания не останется. Все вопросы взяты на контроль и будут решены в кратчайшие сроки. По большинству адресов, откуда поступили обращения, уже выехали специалисты, чтобы разобраться во всем на месте.