Дороги, вода, детские сады: около 50 вопросов поступили 2 февраля на прямую линию Миноблисполкома

Новости Беларуси. Субботние телефонные линии прошли 2 февраля по всей стране. Только в Миноблисполкоме успели ответить на пять десятков звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самыми активными оказались жители Минского района. Жаловались на недостаток больниц и детских садов, звучали вопросы, касающиеся трудоустройства и коммунальных проблем. Но все же подавляющее большинство беспокоит дорожный вопрос. Порядка 10 звонков поступило от жителей Колодищ – здесь дорожное покрытие оставляет желать лучшего.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Мы сегодня акцентируем внимание на Минском районе и по максимуму стараемся работать с дорогами. Хотя с людьми мы договариваемся на 50 %. То есть магистральные дороги мы решаем сами. А ответвления (как к полигону знаменитому) люди должны делать за свои деньги. Конечно же, мы что-то будем помогать.

В целом у нас 16 тысяч километров дорог, из них 12 подлежат в той или иной степени ремонту. Нам как органам власти надо принять решения по направлениям, чтобы максимально удовлетворить потребности людей.