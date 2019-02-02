Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее переброска к местам выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проводится проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Так, отдельный танковый батальон Слонимской механизированной бригады совершил марш на 230-й общевойсковой полигон.

Макс Строчилов, командир механизированной бригады:

В рамках проверки уровня готовности Вооруженных Сил была получена задача танковому батальону совершить марш своим ходом, сосредоточиться в районе и провести занятия по огневой подготовке и по вождению, в ходе которых выполнить упражнения контрольных стрельб и упражнения учебных стрельб из вооружения танка.