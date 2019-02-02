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Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

02 февраля 2019 11:48
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Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее переброска к местам выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей-1

В Беларуси проводится проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Так, отдельный танковый батальон Слонимской механизированной бригады совершил марш на 230-й общевойсковой полигон.

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей-4

Макс Строчилов, командир механизированной бригады:
В рамках проверки уровня готовности Вооруженных Сил была получена задача танковому батальону совершить марш своим ходом, сосредоточиться в районе и провести занятия по огневой подготовке и по вождению, в ходе которых выполнить упражнения контрольных стрельб и упражнения учебных стрельб из вооружения танка.

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей-7

Всего в Беларуси около 1400 военнообязанных призовут из запаса. Часть из них уже из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей направлена в воинские подразделения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Макс Строчилов # Фотофакт

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