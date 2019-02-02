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Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

02 февраля 2019 13:20
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Новости Беларуси. Лыжные гонки, перетягивание каната, армрестлинг, мини-футбол и игровые эстафеты. Большой зимний праздник 2 февраля проходит в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник-1

Люди пришли сюда семьями, в том числе – чтобы стать участниками невероятно забавных стартов.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник-4

Замечательный праздник снега. Зимний, веселый праздник для детей.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник-7

Здесь очень весело, здесь здорово. Здесь можно поиграть, здесь можно покататься на санках, развлечься, в снежки можно покидаться. То есть веселье, настроение, чтобы проводить хорошо время с семьей, с детьми и со всеми остальными.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник-10

Забеги на одной паре лыж, заезды на санках с препятствиями, эстафета в валенках через кегли, биатлон снежками и футбол клюшками – подобный микс заданий требовал особой смекалки и улыбки.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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