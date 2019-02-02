Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

Новости Беларуси. Лыжные гонки, перетягивание каната, армрестлинг, мини-футбол и игровые эстафеты. Большой зимний праздник 2 февраля проходит в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лыжные гонки, перетягивание каната, армрестлинг, мини-футбол и игровые эстафеты. Большой зимний праздник 2 февраля проходит в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди пришли сюда семьями, в том числе – чтобы стать участниками невероятно забавных стартов.
Замечательный праздник снега. Зимний, веселый праздник для детей.
Здесь очень весело, здесь здорово. Здесь можно поиграть, здесь можно покататься на санках, развлечься, в снежки можно покидаться. То есть веселье, настроение, чтобы проводить хорошо время с семьей, с детьми и со всеми остальными.
Забеги на одной паре лыж, заезды на санках с препятствиями, эстафета в валенках через кегли, биатлон снежками и футбол клюшками – подобный микс заданий требовал особой смекалки и улыбки.