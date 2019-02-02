«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД
Новости Беларуси. Академия МВД Беларуси открыла двери для будущих офицеров и юристов. Сегодня более 300 школьников со всей страны приехали, чтобы познакомится с традициями академии и пообщаться с нынешними курсантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для гостей представили экспозицию вооружения, а сборная команда по рукопашному бою продемонстрировала свое мастерство.
Игнатий Борботько, учащийся средней школы № 4 Червеня:
Хочу поступить на факультет милиции, оперативно-розыскная деятельность. Во-первых, советы родителей. Во-вторых, мне очень нравились эти специальность и направление. Поэтому – почему бы не попробовать?
Владислав Гоманов, учащийся гимназии № 14 Минска:
Планировал поступать в это учебное заведение на следственно-экспертный факультет. Яро занимаюсь спортом, готовлюсь активно.
Валерий Страмбурский, руководитель группы профессионально-ориентационной работы Академии МВД Беларуси:
Мы очень серьезно относимся к этой работе в связи с тем, что считаем: чем больше будет знать будущий абитуриент об учебном заведении, о его традициях, о его требованиях, тем более осмысленным и осознанным будет его выбор. Следовательно, мы получим мотивированных хороших курсантов. Из которых впоследствии вырастут – мы верим, надеемся и убеждены в этом – хорошие офицеры.
В 2019 году день отрытых дверей в Академии прошел уже в 14-й раз. Всем, кто думает сюда поступать, необходимо определиться с выбором до 15 апреля.