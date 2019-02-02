Прямой эфир

«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД

02 февраля 2019 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Академия МВД Беларуси открыла двери для будущих офицеров и юристов. Сегодня более 300 школьников со всей страны приехали, чтобы познакомится с традициями академии и пообщаться с нынешними курсантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД-1

Для гостей представили экспозицию вооружения, а сборная команда по рукопашному бою продемонстрировала свое мастерство.

«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД-4

Игнатий Борботько, учащийся средней школы № 4 Червеня:
Хочу поступить на факультет милиции, оперативно-розыскная деятельность. Во-первых, советы родителей. Во-вторых, мне очень нравились эти специальность и направление. Поэтому – почему бы не попробовать?

«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД-7

Владислав Гоманов, учащийся гимназии № 14 Минска:
Планировал поступать в это учебное заведение на следственно-экспертный факультет. Яро занимаюсь спортом, готовлюсь активно.

«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД-10

Валерий Страмбурский, руководитель группы профессионально-ориентационной работы Академии МВД Беларуси:
Мы очень серьезно относимся к этой работе в связи с тем, что считаем: чем больше будет знать будущий абитуриент об учебном заведении, о его традициях, о его требованиях, тем более осмысленным и осознанным будет его выбор. Следовательно, мы получим мотивированных хороших курсантов. Из которых впоследствии вырастут – мы верим, надеемся и убеждены в этом – хорошие офицеры.

«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД-13

В 2019 году день отрытых дверей в Академии прошел уже в 14-й раз. Всем, кто думает сюда поступать, необходимо определиться с выбором до 15 апреля.

# Образование в Беларуси # общество # Игнатий Борботько # Владислав Гоманов # Валерий Страмбурский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей
02 февраля 2019 11:48

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

Дождь и до +8°C. Прогноз погоды в Беларуси на 3 февраля
02 февраля 2019 09:42

Дождь и до +8°C. Прогноз погоды в Беларуси на 3 февраля

Как будет объезжать закрытый участок улицы Жуковского общественный транспорт
01 февраля 2019 20:22

Как будет объезжать закрытый участок улицы Жуковского общественный транспорт