В Беларуси растёт уровень удовлетворённости социальной сферой

Уходящий 2023-й белорусы провожают с высоким уровнем удовлетворенности ситуации в социальной сфере. Об этом говорят последние исследования специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди – главный приоритет нашего государства. В нашей стране делается все, чтобы у каждого была возможность трудиться и зарабатывать, получать образование и медицинскую помощь. В этом году на финансирование расходов в социальной сфере выделили почти половину всего государственного бюджета – 27 миллиардов рублей. Это на 17 % больше, чем в 2022-м. Социальные показатели обеспечивают Беларуси высокие места в мировых рейтингах. А изучение общественного мнения служит основой для принятия всех управленческих решений. В условиях гибридных войн и постоянного давления на нашу республику подходы к социальной политике становятся более гибкими. Актуальные вопросы и пути ее совершенствования обсудили 13 декабря в ходе конференции.

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси: Уходящий 2023 год мы провожаем с позитивным настроением, с достаточно высокой степенью удовлетворенности теми вопросами, которые для населения актуальны. И это, полагаю, служит надежным основанием, чтобы мы уверенно смотрели в будущее.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы стремимся активно работать с нашей молодежью, потому что молодежь – это наше будущее. К сожалению, молодежь в первую очередь подвергается негативному воздействию различных деструктивных сил. И этот момент мы тоже на сегодняшнем форуме обсудим, те эффективные механизмы проведения идеологическо-воспитательной работы. В том числе в молодежной среде.

На конференции встретились не только ученые и эксперты, но также представители государственных органов и ведущих СМИ. Темами для обсуждения также стали партийное строительство, работа медиасферы и патриотическое воспитание.