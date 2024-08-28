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Дополнен перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси

28 августа 2024 19:56
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Совет Министров дополнил перечни товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнен перечень товаров, запрещённых к ввозу и реализации на территории Беларуси-2

Согласно решению, в новый список попала продукция бумажной и химической промышленности, включая полиэтилен, шинные изделия, бумагу и картон, происходящие из недружественных стран. Также правительство обновило список запрещенных к ввозу и реализации товаров, происходящих из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В обновленный перечень вошли сумки, чемоданы, предметы сантехники, бытовые приборы. В Совмине отметили, что подобное решение – это ответная мера на принятые Евросоюзом расширения санкций в отношении нашей страны.

# Роман Головченко

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