До минус 23 градусов. Аномальные для декабря морозы пришли в Витебскую область

Новости Беларуси. Морозы в Беларусь принес Арктический антициклон. Самая низкая температура зафиксирована в ночь на 8 декабря в поселке Езерище Витебской области. Там столбик термометра опустился до минус 23,5 градуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место на карте Беларуси славится своими погодными рекордами. Его еще называют нашим Северным полюсом. На местной метеостанции наблюдения ведутся с 1926 года. Здесь же в январе 1940 года зафиксировали самую низкую температуру в истории Беларуси: минус 41,5 градуса. Сегодняшние морозы закаленные жители Езерищ не считают явлением аномальным. Но отклонения от нормы метеорологи фиксируют. Декабрь в Беларуси, как правило, самый снежный, но и самый теплый среди зимних месяцев.

Татьяна Киреева, начальник метеостанции «Езерище»:

Для нас не ново, что зима пришла, морозы пришли. Подумаешь, 23,5… Конечно, перепады есть немного. У нас погода характеризуется: около нормы, выше нормы, слабо морозная, оттепельная, холодная и очень холодная. Кстати, 7 декабря наблюдалась холодная погода, минус 9,5 градусов была среднесуточная температура воздуха. Это на 6 градусов ниже нормы. Сегодняшние сутки будут намного холоднее. Будет аномально холодная погода, но это мы узнаем вечером.

Уже с 10 декабря власть над погодой возьмет теплая Атлантика. И морозы будут ослабевать. Днем 10 декабря ожидается оттепель.