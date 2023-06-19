«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске

В Минске прошел ультрамарафон. Велодорожка у Дворца спорта собрала любителей бега из разных регионов. Принять участие смог каждый желающий старше 18 лет, предоставив медицинскую справку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам предложили четыре дистанции. Преодолев их, каждый убедился в своей выносливости и настойчивости. По традиции на финише – заслуженные награды.

Андрей Арончик, участник ультрамарафона:

Для меня бег это как способ проверить себя, также помогает очистить голову от посторонних мыслей.

Евгений Морозов, участник ультрамарафона:

Это преодоление себя. Может, возможность что-то доказать самому себе. Проверить свои силы, спортивный интерес.

Алексей Патрусов, участник ультрамарафона:

Надеюсь, у всех ребят все получится, получат заряд бодрости и удовольствия от этой дистанции. Дистанция непростая, мне она предстоит третий раз в течение месяца. Поэтому буду надеяться, что прежний опыт поможет ее преодолеть.