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«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске

19 июня 2023 07:05
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В Минске прошел ультрамарафон. Велодорожка у Дворца спорта собрала любителей бега из разных регионов. Принять участие смог каждый желающий старше 18 лет, предоставив медицинскую справку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске-1

Участникам предложили четыре дистанции. Преодолев их, каждый убедился в своей выносливости и настойчивости. По традиции на финише – заслуженные награды.

«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске-4

Андрей Арончик, участник ультрамарафона:
Для меня бег это как способ проверить себя, также помогает очистить голову от посторонних мыслей.

«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске-7

Евгений Морозов, участник ультрамарафона:
Это преодоление себя. Может, возможность что-то доказать самому себе. Проверить свои силы, спортивный интерес.

«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске-10

Алексей Патрусов, участник ультрамарафона:
Надеюсь, у всех ребят все получится, получат заряд бодрости и удовольствия от этой дистанции. Дистанция непростая, мне она предстоит третий раз в течение месяца. Поэтому буду надеяться, что прежний опыт поможет ее преодолеть.

«Дистанция непростая». Участники ультрамарафона финишировали в Минске-13

Победители ультрамарафона получили денежные призы. А призеров наградили сертификатами и сувенирами.

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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