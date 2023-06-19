Неделя молодёжи и студенчества стартует в Беларуси

Новости Беларуси. Дни науки, созидания и памяти, интерактивы, квесты и марафоны – Неделя молодежи и студенчества начинается сегодня, 19 июня, в Беларуси. Она приурочена к празднику творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики – Дню молодежи и студенчества, который в Беларуси отмечается в последнее воскресенье июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи пройдет более полутора тысяч мероприятий для юношей и девушек. Наиболее масштабные – в столице. Это и суперфинал нового проекта «Мисс и мистер студенчество», который объединит самых талантливых и артистичных, и церемония открытия третьего трудового семестра с участием бойцов, командиров и комиссаров студотрядов на Площади государственного флага в Минске.