Во Дворце Республики пройдёт церемония награждения победителей национального конкурса «РадиоТриумф»

Кульминацией празднования 100-летия Белорусского радио сегодня, 19 ноября, станет торжественное собрание, посвященное юбилею, а также церемония награждения победителей первого национального конкурса «РадиоТриумф», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имена победителей назовут в 17 номинациях в большом зале Дворца Республики. Там же зрителей ожидает праздничный концерт, в котором примут участие около 300 артистов. Будет организована работа фотозон и интерактивных площадок, где можно будет поучаствовать в розыгрыше призов, ознакомиться с деятельностью радиостанций, встретиться с любимыми радиоведущими и получить автографы.