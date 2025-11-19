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Во Дворце Республики пройдёт церемония награждения победителей национального конкурса «РадиоТриумф»

19 ноября 2025 08:44
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Кульминацией празднования 100-летия Белорусского радио сегодня, 19 ноября, станет торжественное собрание, посвященное юбилею, а также церемония награждения победителей первого национального конкурса «РадиоТриумф», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики пройдёт церемония награждения победителей национального конкурса «РадиоТриумф»-2

Имена победителей назовут в 17 номинациях в большом зале Дворца Республики. Там же зрителей ожидает праздничный концерт, в котором примут участие около 300 артистов. Будет организована работа фотозон и интерактивных площадок, где можно будет поучаствовать в розыгрыше призов, ознакомиться с деятельностью радиостанций, встретиться с любимыми радиоведущими и получить автографы.

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