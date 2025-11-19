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Белорусские судомоделисты завоевали награды на «Кубке Цемесской бухты»! Узнали, в чём секрет успеха

19 ноября 2025 10:11
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От бумажных корабликов к золотым медалям. Путь, который прошли многие чемпионы белорусской команды по судомодельному спорту. То, что начиналось как детское хобби, сегодня стало делом национальной гордости. Наши спортсмены снова доказали свой высокий класс, завоевав сразу несколько наград на престижных международных соревнованиях в России, поэтому поздравляем участников «Кубка Цемесской бухты».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Калмыков, главный тренер национальных команд Республики Беларусь по техническим и авиационным видам спорта и Олег Хотько, спортсмен национальной команды Республики Беларусь по судомодельному спорту. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, в чем успех этого вида спорта и вообще нашей команды? Потому что столько медалей, это чудо просто.

Белорусские судомоделисты завоевали награды на «Кубке Цемесской бухты»! Узнали, в чём секрет успеха -2

Дмитрий Калмыков, главный тренер национальных команд Республики Беларусь по техническим и авиационным видам спорта:
Я хочу сказать, что команда уже работает давно. С 2001 года создана в Республике Беларусь национальная команда по судомодельному спорту. Туда входят сильнейшие спортсмены. И второй фактор – это в системе ДОСААФ есть детско-юношеская спортивно-техническая школа по водным видам спорта с отделением по судомодельному спорту, где готовится как раз резерв, молодое пополнение национальных команд. Приток постоянной молодежи способствует таким результатам.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Ольга Бурлакова

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