Белорусские судомоделисты завоевали награды на «Кубке Цемесской бухты»! Узнали, в чём секрет успеха

От бумажных корабликов к золотым медалям. Путь, который прошли многие чемпионы белорусской команды по судомодельному спорту. То, что начиналось как детское хобби, сегодня стало делом национальной гордости. Наши спортсмены снова доказали свой высокий класс, завоевав сразу несколько наград на престижных международных соревнованиях в России, поэтому поздравляем участников «Кубка Цемесской бухты».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Калмыков, главный тренер национальных команд Республики Беларусь по техническим и авиационным видам спорта и Олег Хотько, спортсмен национальной команды Республики Беларусь по судомодельному спорту.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, в чем успех этого вида спорта и вообще нашей команды? Потому что столько медалей, это чудо просто.