Директор Молодечненской СШ № 2 Владимир Шпетный награжден знаком «Отличник образования Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Директор Молодечненской средней школы № 2 Владимир Шпетный за многолетний труд и большой вклад в развитие своего учреждения награжден знаком «Отличник образования Республики Беларусь». На протяжении почти 30 лет он является руководителем учебного заведения, начинал свой трудовой путь с преподавания географии.

Владимир Евгеньевич – автор научных работ, инициатор многочисленных инноваций в школе. Сегодня здесь обучается почти 800 детей. Есть победители областных и республиканских Олимпиад и конкурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Евгеньевич свою награду считает заслугой всего коллектива.

Владимир Шпетный, директор ГУО «Средняя школа № 2 Молодечно»:

С одной стороны, приятно, но, с другой стороны, конечно, это ко многому обязывает: быть всегда на уровне по отношению к сотрудникам школы, по отношению к детям. Возможности остановиться в развитии нет. У нас есть и интерактивные доски, у нас активно используются и информационные технологии, у нас много молодых учителей, которые владеют этими вопросами практически в совершенстве.