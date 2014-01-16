Прямой эфир

Директор Молодечненской СШ № 2 Владимир Шпетный награжден знаком «Отличник образования Республики Беларусь»

16 января 2014 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Директор Молодечненской средней школы № 2 Владимир Шпетный за многолетний труд и большой вклад в развитие своего учреждения награжден знаком «Отличник образования Республики Беларусь». На протяжении почти 30 лет он является руководителем учебного заведения, начинал свой трудовой путь с преподавания географии.

Владимир Евгеньевич – автор научных работ, инициатор многочисленных инноваций в школе. Сегодня здесь обучается почти 800 детей. Есть победители областных и республиканских Олимпиад и конкурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Евгеньевич свою награду считает заслугой всего коллектива.

Владимир Шпетный, директор ГУО «Средняя школа № 2 Молодечно»:
С одной стороны, приятно, но, с другой стороны, конечно, это ко многому обязывает: быть всегда на уровне по отношению к сотрудникам школы, по отношению к детям. Возможности остановиться в развитии нет. У нас есть и интерактивные доски, у нас активно используются и информационные технологии, у нас много молодых учителей, которые владеют этими вопросами практически в совершенстве.

# общество # Госнаграды

Другие новости рубрики

Все новости
В Новом году исполнились мечты детей с ДЦП в Беларуси
16 января 2014 10:14

В Новом году исполнились мечты детей с ДЦП в Беларуси

В Минске волонтеры разработали первые пешеходные маршруты для незрячих людей!
16 января 2014 10:07

В Минске волонтеры разработали первые пешеходные маршруты для незрячих людей!

Первые в Беларуси электронные проездные на трамвай поступили 15 января в продажу в Минске
15 января 2014 18:39

Первые в Беларуси электронные проездные на трамвай поступили 15 января в продажу в Минске