ЖКХ Воложинского района пополнили 4 единицы новой коммунальной техники

В осенне-зимний период усилена работа коммунальных служб. Для устранения непогоды будет задействовано около 500 единиц спецтехники. В 2025 году значительно обновился автопарк машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Воложинском районе теперь плюс четыре новых единицы – автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн и 3 трактора. Коммунальные машины выпущены на шасси МТЗ. Техника снабжена отвалом и щеткой для уборки снега. Две единицы будут задействованы в райцентре, еще один трактор будет работать в городском поселке Ивенец.

Юлия Сечко, директор районного унитарного предприятия «Воложинский жилкоммунхоз»:

Мы заботимся и об агрогородках, и о маленьких деревнях, будем уделять внимание всем. Данные трактора мы приобрели в лизинг на 7 лет, помогли нам субсидии государства, за что хочется сказать огромное спасибо. И я думаю, что мы на этом не остановимся, в следующем году мы еще будем пополнять наш автопарк.

Новая коммунальная техника соответствует всем требованиям. Тракторы МТЗ-82 энергонасыщенные, усовершенствованны. В кабинах предусмотрен климат-контроль, есть система подогрева для работы в холодную пору года.