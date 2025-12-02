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ЖКХ Воложинского района пополнили 4 единицы новой коммунальной техники

02 декабря 2025 14:00
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В осенне-зимний период усилена работа коммунальных служб. Для устранения непогоды будет задействовано около 500 единиц спецтехники. В 2025 году значительно обновился автопарк машин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

ЖКХ Воложинского района пополнили 4 единицы новой коммунальной техники-2

Так, в Воложинском районе теперь плюс четыре новых единицы – автомобиль МАЗ грузоподъемностью 10 тонн и 3 трактора. Коммунальные машины выпущены на шасси МТЗ. Техника снабжена отвалом и щеткой для уборки снега. Две единицы будут задействованы в райцентре, еще один трактор будет работать в городском поселке Ивенец.

Юлия Сечко, директор районного унитарного предприятия «Воложинский жилкоммунхоз»:
Мы заботимся и об агрогородках, и о маленьких деревнях, будем уделять внимание всем. Данные трактора мы приобрели в лизинг на 7 лет, помогли нам субсидии государства, за что хочется сказать огромное спасибо. И я думаю, что мы на этом не остановимся, в следующем году мы еще будем пополнять наш автопарк. 

Новая коммунальная техника соответствует всем требованиям. Тракторы МТЗ-82 энергонасыщенные, усовершенствованны. В кабинах предусмотрен климат-контроль, есть система подогрева для работы в холодную пору года. 

# ЖКХ

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