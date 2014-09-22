Девушка пришила себе третью грудь ради мечты стать телеведущей

Новости США. Молодая американка мечтает стать суперзвездой и работать на музыкальном канале. Обычные способы достижения успеха и славы ей, очевидно, показались долгими и недостаточными, поэтому она пошла на необычный шаг.
Девушка пришила себе третью грудь. Кожу для новой части тела взяли с живота.
Jasmine Tridevil (псевдоним американки) долго искала врача, который бы согласился сделать такую операцию.
Более 50 специалистов ей отказали, назвав это неэтичным. И все же один согласился, правда, с определенными условиями.
Jasmine Tridevil:
Мне пришлось подписать договор о неразглашении, чтобы у врача не было неприятностей. Чтобы никто не знал его имя.
Теперь девушка с гордостью демонстрирует свое обновленное тело в социальных сетях (смотрите фото).
По признанию девушки, образом, вдохновившим ее на операцию, стала героиня фильма «Вспомнить все» с тремя грудями. К слову, есть и еще одна причина, подтолкнувшая ее на операцию.
Jasmine Tridevil:
Я не хочу, чтобы на меня обращали внимание молодые люди. Теперь я такая - и они не захотят со мной знакомиться.
Впрочем, комментарии к ее видео и аккаунтам весьма разнообразны и ободрением там явно не пахнет...
Paixao Silva:
Печально, что вы пошли на это ради славы на телевидении. И еще вы говорите, что пошли на это, чтобы не привлекать мужчин. Но все ваши поклонники здесь - это мужчины.
Robert Taylor:
Обратитесь за помощью, вам явно не хватает внимания.
Thomas Von Hoesslin:
Вы испортили симпатичное тело, заплатили кучу денег, чтобы показать, что вы самая глупая девушка в мире.
К слову, эта «глупость» обошлась девушке всего в $20 тысяч.
Сама жительница США свой поступок таковым не считает и никакой неловкости не ощущает. А вот родственники отнеслись к решению девушки крайне негативно.
Родители перестали общаться с дочерью.