Девушка пришила себе третью грудь ради мечты стать телеведущей

Новости США. Молодая американка мечтает стать суперзвездой и работать на музыкальном канале. Обычные способы достижения успеха и славы ей, очевидно, показались долгими и недостаточными, поэтому она пошла на необычный шаг.

Девушка пришила себе третью грудь. Кожу для новой части тела взяли с живота.

Jasmine Tridevil (псевдоним американки) долго искала врача, который бы согласился сделать такую операцию.

Более 50 специалистов ей отказали, назвав это неэтичным. И все же один согласился, правда, с определенными условиями.

Jasmine Tridevil:

Мне пришлось подписать договор о неразглашении, чтобы у врача не было неприятностей. Чтобы никто не знал его имя.

Теперь девушка с гордостью демонстрирует свое обновленное тело в социальных сетях (смотрите фото).

По признанию девушки, образом, вдохновившим ее на операцию, стала героиня фильма «Вспомнить все» с тремя грудями. К слову, есть и еще одна причина, подтолкнувшая ее на операцию.

Jasmine Tridevil:

Я не хочу, чтобы на меня обращали внимание молодые люди. Теперь я такая - и они не захотят со мной знакомиться.

Впрочем, комментарии к ее видео и аккаунтам весьма разнообразны и ободрением там явно не пахнет...

Paixao Silva:

Печально, что вы пошли на это ради славы на телевидении. И еще вы говорите, что пошли на это, чтобы не привлекать мужчин. Но все ваши поклонники здесь - это мужчины.

Robert Taylor:

Обратитесь за помощью, вам явно не хватает внимания.

Thomas Von Hoesslin:

Вы испортили симпатичное тело, заплатили кучу денег, чтобы показать, что вы самая глупая девушка в мире.

К слову, эта «глупость» обошлась девушке всего в $20 тысяч.

Сама жительница США свой поступок таковым не считает и никакой неловкости не ощущает. А вот родственники отнеслись к решению девушки крайне негативно.