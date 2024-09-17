МИД собрал поздравления с Днём народного единства от иностранных друзей Беларуси

МИД Беларуси собрал по всему миру поздравления с Днем народного единства. Видеооткрытки пришли из более чем 35 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Віншуем, Беларусь» прозвучало на разных языках и с разными акцентами, но неизменно искренне и с любовью к нашей стране. Чаще всего иностранные друзья желали благополучия, развития, светлого будущего, а также национального единства, вечного мира и стабильности.