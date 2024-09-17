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МИД собрал поздравления с Днём народного единства от иностранных друзей Беларуси

17 сентября 2024 08:09
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МИД Беларуси собрал по всему миру поздравления с Днем народного единства. Видеооткрытки пришли из более чем 35 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД собрал поздравления с Днём народного единства от иностранных друзей Беларуси-2

«Віншуем, Беларусь» прозвучало на разных языках и с разными акцентами, но неизменно искренне и с любовью к нашей стране. Чаще всего иностранные друзья желали благополучия, развития, светлого будущего, а также национального единства, вечного мира и стабильности. 

# День народного единства

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