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30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз

03 апреля 2024 13:14
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Можно танцевать от счастья и радости. Как вам: сходить в магазин за покупками и вернуться с крупной суммой в 30 тысяч рублей? Это вполне возможно с сетью магазинов «Санта». Сразу 7 участников 14 тура игры выиграли такой внушительный приз, совершая обычные покупки в любимом магазине. Давайте посмотрим на этих счастливчиков.

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз-1

Пойти в магазин и получить за это много денег – так, и правда, бывает. Особенно с теми, кто делает свои покупки в «Санте» и выигрывает по 30 тысяч белорусских рублей. Давайте с ними знакомиться!

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз-4

– Что с вами происходило в первые минуты, когда узнали, что вы победили?
– Думала, розыгрыш.
– Когда мне позвонила дочка, я сказала, что это мошенники, не верь.
– Спасибо маме за бдительность. А «Санте» – за приз.

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз-7

Я работаю учителем специального образования в обычной общеобразовательной школе. Я обучаю деток с особенностями психофизического развития. Я желаю победы тем, кто в ней нуждается. Кто не играет, тот не выигрывает.

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз-10

– Что вы покупали?
– Гранатовый сок. Шел после работы и купил себе.
– Покупали себе, а выигрыш достанется супруге.
– Ходите в «Санту», выигрывайте. Верьте, что удача к вам придет.

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз-13

– Есть идеи, куда деньги пристроите?
– На первый взнос квартиры. Советую всем принимать участие, это не розыгрыш.

30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз-16

Поздравляем всех победителей. Вы тоже можете им стать! Ведь новый тур рекламной игры от «Санта» уже стартовал и продлится до 12 мая. Не упустите свою возможность выиграть от 100 до 30 тысяч белорусских рублей и новый автомобиль, делая обычные покупки в обычных магазинах сети «Санта». И помните, с «Сантой» исполняются самые заветные желания!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

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