30 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Поговорили с белорусами, которые выиграли этот приз

Можно танцевать от счастья и радости. Как вам: сходить в магазин за покупками и вернуться с крупной суммой в 30 тысяч рублей? Это вполне возможно с сетью магазинов «Санта». Сразу 7 участников 14 тура игры выиграли такой внушительный приз, совершая обычные покупки в любимом магазине. Давайте посмотрим на этих счастливчиков.

Пойти в магазин и получить за это много денег – так, и правда, бывает. Особенно с теми, кто делает свои покупки в «Санте» и выигрывает по 30 тысяч белорусских рублей. Давайте с ними знакомиться!

– Что с вами происходило в первые минуты, когда узнали, что вы победили?

– Думала, розыгрыш.

– Когда мне позвонила дочка, я сказала, что это мошенники, не верь.

– Спасибо маме за бдительность. А «Санте» – за приз.

Я работаю учителем специального образования в обычной общеобразовательной школе. Я обучаю деток с особенностями психофизического развития. Я желаю победы тем, кто в ней нуждается. Кто не играет, тот не выигрывает.

– Что вы покупали?

– Гранатовый сок. Шел после работы и купил себе.

– Покупали себе, а выигрыш достанется супруге.

– Ходите в «Санту», выигрывайте. Верьте, что удача к вам придет.

– Есть идеи, куда деньги пристроите?

– На первый взнос квартиры. Советую всем принимать участие, это не розыгрыш.