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День города: ярмарка у Национальной библиотеки

12 сентября 2009 12:35
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На площадке рядом с главным книгохранилищем проходит выставка-ярмарка минских производителей.

Здесь представлены лучшие товары, которые производятся в столице, можно купить, заказать или попробовать абсолютно все: от продуктов питания до рыболовных снастей, от сумочек, косметики, одежды до обоев, телевизора и даже продукции подшипникового завода.

Организаторы позиционируют выставку как распродажу – скидки обязательно будут.

Кроме «хлеба» будут и зрелища – на площадке у библиотеки запланирована и большая развлекательная программа.

# общество # Фотофакт # День города в Минске - 2014

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