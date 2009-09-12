День города: ярмарка у Национальной библиотеки

На площадке рядом с главным книгохранилищем проходит выставка-ярмарка минских производителей.

Здесь представлены лучшие товары, которые производятся в столице, можно купить, заказать или попробовать абсолютно все: от продуктов питания до рыболовных снастей, от сумочек, косметики, одежды до обоев, телевизора и даже продукции подшипникового завода.

Организаторы позиционируют выставку как распродажу – скидки обязательно будут.

Кроме «хлеба» будут и зрелища – на площадке у библиотеки запланирована и большая развлекательная программа.