День города в Минске

Чем удивит город своих жителей в этот праздник?

Центральный район.

Толпам поклонников белорусской оперы зрительный зал в день рождения Минска заменят живописные аллеи. Шедевры мировой классики прозвучат не с большой сцены академического театра оперы и балета, а с импровизированной площадки под открытым небом возле Театра оперы и балета.

На спортивный марафон в День города жителей Центрального района позовет стадион «Орленок» (ул. Гая, 15а). Поставить рекорды смогут как профессионалы, так и атлеты-дебютанты. Состязания во имя праздника приглашают всех любителей активного отдыха.

Первомайский район

Отметить праздник под стук колес предложит Детская железная дорога. В день города пассажиров ждет насыщенная развлекательная программа, громкие поздравления и маршрут комфорт-класса.

А для тех, кто захочет совместить приятное с полезным - к услугам парк Челюскинцев. В день города он позовет не только на веселые качели, но и на аттракцион невиданной щедрости. На празднике «Мы – дружная семья» мам и пап будет ждать ярмарка вакансий. Для самых маленьких минчан – конкурсы на любой вкус.

Советский район

Бега в мешках, прыжки через скакалку, песни и танцы. В Советском районе отметят праздник лучшего двора. Поздравления будут принимать старожилы по улице Якуба Коласа, 53. В бонус за альтруизм и дизайнерские находки - концерт от народных ансамблей.

На вернисаж городских пейзажей пригласит сквер имени Мулявина. Картины маслом здесь напишут будущие профессионалы. Аккомпанировать мастерам мазка и кисти будет духовой оркестр и творческий коллектив Белгосфилармонии.

Подробную карту массовых гуляний вашего района и детали праздничной программы – в нашем следующем выпуске.