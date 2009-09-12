Прямой эфир

День города: охрана порядка

12 сентября 2009 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В день города в Минске будет усилена охрана порядка и предприняты специальные меры для обеспечения безопасности граждан.

Пропуск на массовые мероприятия будет осуществляться через металлодетекторы. Нетрезвых или в наркотическом состоянии не пропустят. Прохладительные напитки разрешено проносить только в пластиковых бутылках емкостью не более полулитра. Рекомендуется не брать с собой маникюрные наборы и газовые баллончики.

- К числу запрещенных к проносу предметов также относятся пиротехнические изделия, взрывоопасные предметы, предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений. Не рекомендуется с собой брать и объемные вещи, потому что оставить их будет негде, а с ними вас могут не пропустить, -отметил Александр Ластовский, начальник управления информации общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

# общество # День города в Минске - 2014

Другие новости рубрики

Все новости
Чем жил Минск 11 сентября
11 сентября 2009 18:37

Чем жил Минск 11 сентября

11 сентября 2009 17:59

Конкурс «Минский мастер»

11 сентября 2009 14:23

«Кожаный мяч» выиграла Минская область