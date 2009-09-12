День города: Минский марафон

На проспекте Победителей в самом разгаре несомненно самое спортивное и зрелищное мероприятие этого дня.

На 4 дистанции - самая длинная из них 42 километра - вышли около 10 тысяч человек из 15 стран мира.

Интрига пока сохраняется: на главный приз – 6 миллионов рублей – еще никто не набегал. Зато уже известно, кто и как рассчитывает свои силы – каждый выбрал ту дистанцию, которая ему «по зубам». Ольга Барабанщикова заявилась на 4 километра, а певица Влада призналась съемочной группе СТВ, что надеется пробежать хотя бы 100 метров.