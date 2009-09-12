День города: куда сходить

СТВ рассказывает о главных событиях Дня города в Минске.

На проспекте Победителей стартовал Международный марафон и спортивный праздник. Чуть позже в Минской городской ратуше руководство Мингорисполкома встретится с почетными гражданами Минска.

Зрелищные мероприятия ждут минчан и гостей столицы у Дворца спорта, Национальной библиотеки, в Троицком предместье. У главной сокровищницы знаний пройдет парад техники и выставка-ярмарка продукции столичных предприятий, мероприятие откроется около полудня. У Дворца спорта развернется «Город мастеров» и праздник «Табе, мой горад, прысвячаем свята!», на площади Свободы - праздник духовной музыки. В парке Горького — праздничная программа для детей, у Дворца железнодорожников — для молодежи.

После полудня праздник переместится в районы столицы. Те, кто не сможет выбраться в центр города, могут интересно и незабываемо провести День города на районных гуляниях.

Еще один штрих праздничной палитры измерят километрами. В 12.30 у Дворца спорта скажут «Поехали!» и запустят в жизнь новую велодорожку. 27 тысяч метров станут новым поворотом для любителей повышенных оборотов.

По главному проспекту столицы пройдет парад техники. От велосипедов до тягачей — весь спектр своей продукции представят столичные предприятия Техника проследуют от концертного зала «Минск» по улицам Ленина, Ульяновской, Свердлова и проспекту Независимости.

Имена тех, чья жизнь уже без сомнений сделала крутой вираж, назовут в 17.00. В театре оперы и балета наградят лучших минчан года. Но слово «избранные» в этом случае все же не совсем уместно. Свой заслуженный триумф разделят не только директора солидных предприятий, но и медсестра, учитель биологии, а еще девушка-дворник. Это будут тринадцать представителей почти двухмиллионного мегаполиса. Но никакой мистики в числе победителей организаторы не усмотрели. Там же пройдет и праздничный концерт «Мой родны Мінск, ты - сэрца Беларусі!».

Последним красочным аккордом по традиции станет фейерверк у обелиска «Минск - город-герой». Он начнется в 22.00.