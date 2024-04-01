Делегация из Орловской области посетила «Амкодор»

Сразу же после встречи с Президентом Беларуси делегация из Орловской области отправилась на «Амкодор». Российские партнеры обсудили перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У предприятия с этим регионом давние и тесные взаимоотношения. Стороны намерены увеличить в разы поставляемые партии белорусских машин. Предложение от «Амкодора» – уже проверенная временем строительная и коммунальная техника, а также новинки для нужд сельского хозяйства. Сейчас такие машины массово поставляются белорусским аграриям.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «Амкодор»:

Каждый год мы поставляем от 10 до 40 единиц различного оборудования в данный регион. Но его климатические условия сегодня в основном нас ориентируют на сотрудничество в области сельского хозяйства. Поэтому будем делать упор именно на сельскохозяйственное машиностроение.