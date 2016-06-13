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Чем может обернуться приобретение продуктов на «стихийных» рынках и какие нормы нарушают нелегальные продавцы?

13 июня 2016 07:26
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По понедельникам все государственные рынки не работают – у них выходной. А вот «стихийные» рынки и базарчики тоже трудятся. Многие знают об этих «стихийных» базарчиках, которые возникают на остановках общественного транспорта, возле выхода из метро или в других людных местах. Кто-то проходит мимо, кто-то возмущается тем, что по тротуару невозможно пройти, а кто-то останавливается и совершает покупки, совершенно не задумываясь при этом о качестве товаров. Чем могут обернуться для покупателя подобные приобретения и какие нормы нарушают нелегальные продавцы?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Татьяна Смирнова, заведующий отделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома.

# общество # Фотофакт # Нина Емельянова # Минский городской центр эпидемиологии и гигиены

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