Дзиодзина: ближневосточный конфликт стал лакмусовой бумажкой для отношений стран НАТО

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Ближневосточный конфликт стал своего рода лакмусовой бумажкой для отношений стран НАТО. Если до сей поры мы и могли наблюдать разногласия по части стратегических и идейных вопросов, то теперь позиции членов Альянса слишком контрастны.
Чуть ранее Дональд Трамп просил страны ЕС и НАТО поддержать дальнейшие действия США в ближневосточном конфликте с Ираном. Вероятно, что оценив ситуацию, степень угрозы и расстановку сил, Альянс принял решение отстраниться ровно в той степени, как бы не было хуже. Подобная реакция оказалась разочарованием Белого дома, после чего Трамп обвинил НАТО в трусости, подчеркнув, что без США Североатлантический союз не больше, чем просто «бумажный тигр». А Марко Рубио подчеркнул, что отказ в поддержке будет иметь последствия для стран-союзников по Альянсу. «Альянс должен быть взаимовыгодным. Это не улица с односторонним движением», – подчеркнул он. Ведь по итогам сложившейся ситуации, возникает закономерный вопрос Вашингтона: если формат отношений предполагает, что США защищает Европу, а они отказываются помогать Штатам, когда Дональд Трамп их об этом попросит, то в качестве союзников такие партнеры зачем?
Алена Дзиодзина:
Предполагаемо, что когда ближневосточный конфликт закончится, то отношения в рамках НАТО окажутся пересмотрены. В то же время, стоит отметить, что Трамп хоть и прав в том, что, благодаря США члены Альянса становятся сильными, но и сила «бумажного тигра» – в географическом положении и военных базах на территориях стран-союзников. Ведь если бы государства НАТО оказались совсем незначительны, то и их бы поддержки никто не спрашивал. Учитывая данный взаимодополняющий фактор, не исключено, что в скором времени и картина мира в очередной раз, возможно, изменится.
Что, например, если НАТО не будет? Или как изменится внешнеполитический курс без поддержки Штатов, если Альянс останется? И по какому пути США начнут развивать отношения, зная, что на военные базы в Европе нельзя рассчитывать? Пока что вопросов больше, чем очевидных ответов. Но то, что впереди серьезные трансформации – очевидно.
Дзиодзина: большинство израильтян и иранцев предпочли бы жить мирно, а не страдать за чужие идеи