Дзиодзина: ближневосточный конфликт стал лакмусовой бумажкой для отношений стран НАТО

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Ближневосточный конфликт стал своего рода лакмусовой бумажкой для отношений стран НАТО. Если до сей поры мы и могли наблюдать разногласия по части стратегических и идейных вопросов, то теперь позиции членов Альянса слишком контрастны.

Чуть ранее Дональд Трамп просил страны ЕС и НАТО поддержать дальнейшие действия США в ближневосточном конфликте с Ираном. Вероятно, что оценив ситуацию, степень угрозы и расстановку сил, Альянс принял решение отстраниться ровно в той степени, как бы не было хуже. Подобная реакция оказалась разочарованием Белого дома, после чего Трамп обвинил НАТО в трусости, подчеркнув, что без США Североатлантический союз не больше, чем просто «бумажный тигр». А Марко Рубио подчеркнул, что отказ в поддержке будет иметь последствия для стран-союзников по Альянсу. «Альянс должен быть взаимовыгодным. Это не улица с односторонним движением», – подчеркнул он. Ведь по итогам сложившейся ситуации, возникает закономерный вопрос Вашингтона: если формат отношений предполагает, что США защищает Европу, а они отказываются помогать Штатам, когда Дональд Трамп их об этом попросит, то в качестве союзников такие партнеры зачем?