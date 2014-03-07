Что подарить девушке на 8 Марта? Самые популярные «сюрпризы» 2014 года

Новости Беларуси. 7 февраля тысячи белорусских мужчин мучаются ежегодной проблемой – что подарить женщинам на восьмое марта? Для многих из нас этот день стал проверкой на изобретательность. Тут все зависит от фантазии и глубины чувств. Но все-таки большинство ограничится стандартным, но незатейливым набором: конфеты, парфюмерия и, конечно же, цветы. На что готовы в этот день готовы пойти мужчины?

Главный женский праздник глазами представителей сильной и слабых половин представили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос (женщины): Что не нужно дарить?

Опрос (мужчины): Что собираются подарить?

Что подарить? Вечный вопрос. И, как видим, противоречивый. Но как бы-то ни было, из года в год в рейтинге лучших подарков лидер один. Причём, в «цветочном тренде» далеко не розы. «Приелись», - говорят женщины. Чаще всего в подарок берут весенние цветы - тюльпаны, орхидеи. Некоторые покупатели и вовсе любят экспериментировать и составляют целые цветочные композиции.

Елена Шкель, директор салона цветов:

Букеты разные. Разных расцветок. В основном пользуются спросом букеты из весенних цветов очень ярких расцветок.

Очереди 7 марта и в ювелирных отделах. Продавцы признаются: бижутерию на главный женский праздник дарят мало, внимание - украшениям из драгоценных металлов. Тем более тут выбор велик.

Виктория Шипилова, заместитель заведующего секцией ювелирных изделий торгового дома:

Чаще всего покупают подвески, серьги. потмоу что их легчке подобрать для девушки, для женщины. С кольцом можно немножко не угадать с размером. Цепи и браслеты очень чаще покупают - то, что именно легче подобрать.

А вот некоторые ошибок не боятся. Во всю выбирают косметику и женский парфюм. Вот только в таком случае знать женский вкус нужно досконально.

Анастасия Фонина, товаровед торгового дома:

Самыми востребованными подарками на 8 Марта являются порфюмерно-косметические наборы: декоративная косметика белорусского и импортного производства, порфюмерия.

Кто-то отдаёт предпочтение сюрпризам материальным, кто-то оригинальным. «Путешествие в подарок» особую популярность приобрело в последние годы. Незнакомые города и новые впечатления. Такой праздник действительно запомнится надолго. «Кто-то едет в Европу, кто-то изучает белорусские достопримечательности», - говорит Оксана Бичун. В этом году на праздник отправились даже покорять аргентинские горы!

Оксана Бичун, генеральный директор туристской фирмы:

Для наших белорусских туристов самые популярные туры оказались по Беларуси, а также в Санкт-Петербург. Те туристы, которые заранее позаботились о своем отдыхе в праздничные дни, смоги приобрести туры Латвию, Польшу, Литву, во Францию и в Рим.

Техника, фотосессии, походы в кино или театр, абонементы в спа-салон и даже сладкие подарки в виде тортов и кондитерских изделий. В любом случае на 8 Марта главное — подарить праздничное настроение.

Впрочем если выбор подарка и ограничивается фантазией, то вряд ли ограничивается возможностями кошелька. По информации Национального статистического комитета республики увеличилась покупательская способность белорусов. Так в прошлом году отмечен высокий темп роста денежных доходов населения. При прогнозе прироста на 6,5% реальные доходы по сравнению с 2012 увеличились почти на 15, 5%.

Это связано с увеличением зарплат и пенсий. Рост заработной платы в прошлом году составил более 115% к уровню позапрошлого. Реальный размер назначенных пенсий – 116,4%. Опережающий рост денежных доходов по сравнению с ростом цен на основные продовольственные товары привел к росту покупательной способности доходов населения.