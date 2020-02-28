Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

Новости Беларуси. На месте бывшего Червенского рынка построят торговый комплекс. Вместо снесенных палаток и павильонов будет суперсовременный объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок на Маяковского пустовал с 2013 года. Зарубежный инвестор не исполнил свои обязательства, и пару лет назад торги за лакомый кусок земли выиграла другая компания, которая и займется строительством.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:

Объект площадью чуть более 62 тысяч квадратных метров. Четырехэтажный, в цокольном этаже будет расположен гипермаркет, первый этаж – это промышленная продукция, а третий и четвертый – это культурно-досуговый и спортивно-оздоровительный комплекс.