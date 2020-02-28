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Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?

28 февраля 2020 19:48
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Новости Беларуси. На месте бывшего Червенского рынка построят торговый комплекс. Вместо снесенных палаток и павильонов будет суперсовременный объект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?-1

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?-3

Участок на Маяковского пустовал с 2013 года. Зарубежный инвестор не исполнил свои обязательства, и пару лет назад торги за лакомый кусок земли выиграла другая компания, которая и займется строительством.

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?-6

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
Объект площадью чуть более 62 тысяч квадратных метров. Четырехэтажный, в цокольном этаже будет расположен гипермаркет, первый этаж – это промышленная продукция, а третий и четвертый это культурно-досуговый и спортивно-оздоровительный комплекс.

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?-9

Строительные работы должны быть завершены через два года.

Что будет в торговом комплексе на месте бывшего Червенского рынка?-12

# Здания Минска # общество # Петр Шостак # Фотофакт

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