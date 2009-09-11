Что будет в Минске в День города?

Минчан и гостей столицы ожидает насыщенная праздничная программа - общегородские и районные мероприятия.

12 сентября на площадке у Национальной библиотеки состоится парад техники и выставка-ярмарка продукции столичных предприятий (11.30-20.00), гала-концерт лауреатов и победителей фестиваля народного творчества «Сузор’е», посвященный 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Году родной земли (начало в 13.00). А вечером здесь с концертом выступит заслуженный коллектив «Национальный концертный оркестр Беларуси» (начало в 19.00).

Для любителей народного творчества у Дворца спорта с 11.00 до 18.00 будет организована театрализованная выставка-ярмарка изделий минских мастеров народных ремесел «Город мастеров», концертная программа коллективов народного творчества и праздник белорусского меда.

На площади Свободы с 13.00 до 17.00 пройдет праздник духовной музыки.

Во Дворце спорта состоится Международный турнир «Grand Prix «Короли Муай Тай» (16.00-22.00).

На проспекте Победителей с 11.00 до 15.00 - Минский международный марафон и спортивный праздник; на территории у спорткомплекса с 12.00. до 19.00 - праздник «Табе, мой горад, прысвячаем свята!»; в амфитеатре, за фонтаном с 11.00 до 18.00 - праздник детства «Пусть всегда будет солнце!».

Праздник творчества «Квітней, мой Мінск, мая сталіца!» пройдет с 12.00 до 18.00 в зеленой зоне в районе Мемориального музея-мастерской З.И.Азгура (ул. З.Азгура, 8).

В Центральном детском парке им. М.Горького с 12.00 до 18.00 будет организован праздник для детей и молодежи.

На площади у Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников пройдет молодежный праздник «Родны мой горад, любоў мая!», в программе которого городской турнир команд КВН, концертная программа творческой молодежи города, соревнования по скейтбордингу, концертная программа творческих коллективов Октябрьского района. Начало в 12.00.

Концертная программа Белорусского государственного академического музыкального театра «Под мирным небом столицы» начнется в 13.00 на площадке перед зданием Белорусского государственного академического музыкального театра.

Кульминацией Дня города станет традиционный фейерверк «Слаўся, Мінск - краса-сталіца!», который украсит небо столицы у обелиска «Минск - город-герой» в 22.00.

12 сентября пройдут районные праздники: «Квітней, мой Мінск!» в Ленинском районе (парк им. Грековой), «Славься, Мінск!» в Московском (сквер по проспекту им. газеты «Правда»), «Творчество и талант тебе, мой любимый город!» в Октябрьском районе, «Мой Мінск, у сэрцы ты адзіны» в Партизанском (площадка у Дворца культуры Минского тракторного завода), «Минск - Моя судьба, Моя столица!» в Первомайском районе, а также Фрунзенский районный праздник, посвященный Дню города. В Заводском районе в Парке 50-летия Великого Октября откроется фестиваль рок-коллективов «Минск молодежный» («Rock wave»), гостям праздника будет предложена молодежная развлекательная программа «Минск - энергия жизни» (у Дворца культуры МАЗ) и программа «Квітней, мая сталіца!» (в Минском зоопарке). В Советском районе состоится праздник «Са святам, сталіца!» (зеленая зона по ул. Гамарника), подготовлена концертная программа «Этот город самый лучший город на земле» (площадка у фонтана в сквере Мулявина). Центральный район проведет пленэр «Я рисую Минск» и художественно-спортивный праздник «Са святам, сталіца мая!». В Партизанском районе пройдет фестиваль светового искусства «Огненная феерия» (с 20.00 до 22.00 возле Центра творчества детей и молодежи, ул. Уральская, 41).

Благотворительные спектакли, представления и праздничные программы продолжатся и в воскресенье, 13 сентября. В микрорайонах пройдут праздники улиц и дворов, новосела, детские и спортивные праздники, концерты. Концерт солистов белорусской оперы «Любимая классика» начнется в 18.00 на площади у Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь (пл. Парижской коммуны, 1). С 11.00 до 16.00 на проспекте Независимости (площадка у Национальной библиотеки Беларуси) развернется выставка-ярмарка продукции столичных предприятий, состоится концерт «Мінск – ты найлепшы куточак зямлі!», сообщает БЕЛТА.