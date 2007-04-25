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Чернобыльские проблемы не теряют своей актуальности в зеркале времени

25 апреля 2007 14:12
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В Беларуси будет создано отделение Российско-белорусского информационного центра по Чернобыльской проблематике.

Реализация проекта станет возможна в рамках Программы совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы в рамках Союзного государства до 2010 года. Восстановление сельскохозяйственных земель и лесного фонда, информационная работа с населением и адресная помощь пострадавшим - также в числе основных мероприятий.

Слово "Чернобыль" уже более двух десятилетий воспринимается как синоним большой беды. И что немаловажно, чернобыльский счет - общий. Беларусь и Россия реализуют третью совместную программу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Общая беда - общее в законодательстве. Единое понимание белорусских и российских законов в сфере оказания помощи пострадавшим - в центре внимания союзной программы.

К радионуклидам нужен особый подход - акцент в союзной программе сделан на научные исследования. Стволовые клет%E

# общество

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