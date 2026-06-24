Чемпионат по военному пятиборью среди стран СНГ стартовал в Минске

В Минске стартовал чемпионат по военному пятиборью среди военнослужащих дружественных армий стран СНГ. На дорожка и полигонах – команды Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель министра обороны Александр Науменко назвал проведение турнира в Беларуси почетной миссией и подчеркнул: такие соревнования укрепляют товарищество не только между спортсменами, но и между армиями государств-участников. Участникам предстоит пройти стрельбу, полосу препятствий, метание гранаты, плавание и 8-километровый кросс – полный набор дисциплин, требующих универсальной подготовки.

Кирилл Чуприс, заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Сборная команда Республики Беларусь представлена очень высококлассными спортсменами. Наши спортсмены завоевывали медали и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, и на таких же чемпионатах Содружества Независимых Государств. Военные пятиборья, можно назвать их элитой армейского спорта. Это люди, которые очень серьезно подготовлены в разностороннем плане ведения различных действий. Это по сути такой универсальный солдат, который может выполнять задачи любой сложности. Наши ребята по праву являются законодателями военного пятиборья на мировой спортивной арене.

Организаторы отмечают: турнир – вклад в укрепление мирных инициатив и добрососедства на постсоветском пространстве. Впереди – несколько дней напряженной борьбы, где важны не только секунды и метры, но и командный дух.