«Минские кабельные сети» усилили рейды по выявлению безучетного энергопотребления

Филиалом «Минские кабельные сети» на постоянной основе проводится рейдовая работа с целью выявления и пресечения фактов нарушений правил электроснабжения. В ходе данных мероприятий выявляются случаи безучетного и бездоговорного использования электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты подчеркивают: самовольные подключения к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета влекут не только финансовые последствия, но и создают серьезную угрозу безопасности людей.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может оставить без электричества не только важные социальные объекты, но и других потребителей, а также нанести вред здоровью самого нарушителя, окружающих его людей. Предотвращая факты нарушения правил электроснабжения недобросовестными потребителями, мы сокращаем количество аварийных отключений и режимов электрической сети.

Если вам стало известно о случаях незаконного подключения к электрическим сетям или иных нарушениях правил электроснабжения, сообщить об этом можно по номеру 284-39-84. Специалисты гарантируют конфиденциальность предоставленной информации.

*На правах рекламы.