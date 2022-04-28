«Было образовано в 1988 году». Обновлённое отделение банка открылось на Притыцкого в Минске

Дмитрий Кривчик, заместитель начальника банка:

Отделение было образовано в 1988 году. И, конечно, за это время много претерпевалось изменений в отделениях. Менялись стандарты качества обслуживания, и подошло время все-таки модернизировать это отделение и привести его уже к стандартам нынешних лет. В этом году наше ЦБУ укрупнилось, и у нас появилось больше отделений.