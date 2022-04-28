Прямой эфир

«Было образовано в 1988 году». Обновлённое отделение банка открылось на Притыцкого в Минске

28 апреля 2022 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С заботой о комфорте жителей Фрунзенского района. Обновленное отделение банка открылось на улице Притыцкого, 78, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Было образовано в 1988 году». Обновлённое отделение банка открылось на Притыцкого в Минске-1

Помещение затронули масштабные изменения. Провели замену всех инженерных сетей, выполнили ремонт. Современный интерьер в фирменных цветах банка, комфортные условия для посетителей и удобные рабочие места для персонала.

«Было образовано в 1988 году». Обновлённое отделение банка открылось на Притыцкого в Минске-4

Дмитрий Кривчик, заместитель начальника банка:
Отделение было образовано в 1988 году. И, конечно, за это время много претерпевалось изменений в отделениях. Менялись стандарты качества обслуживания, и подошло время все-таки модернизировать это отделение и привести его уже к стандартам нынешних лет. В этом году наше ЦБУ укрупнилось, и у нас появилось больше отделений.

«Было образовано в 1988 году». Обновлённое отделение банка открылось на Притыцкого в Минске-7

Для удобства клиентов работает электронная очередь, установлены инфокиоски. Снять деньги с карточки можно, не заходя в отделение, в двух банкоматах. Позаботились и о профилактических мерах: установлены дозаторы с антисептиком.

# Социальная инфраструктура # общество # Дмитрий Кривчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности
28 апреля 2022 14:03

ЦИК анонсирует нововведения в Избирательный кодекс Беларуси. Игорь Карпенко рассказал подробности

Головченко: «Регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства»
28 апреля 2022 13:35

Головченко: «Регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства»

22 июня 1941-го отправился в увольнение, но началась война. Как Александр Ульянович дошёл до победы и прожил сто лет?
28 апреля 2022 12:45

22 июня 1941-го отправился в увольнение, но началась война. Как Александр Ульянович дошёл до победы и прожил сто лет?