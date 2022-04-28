«Было образовано в 1988 году». Обновлённое отделение банка открылось на Притыцкого в Минске

Новости Беларуси. С заботой о комфорте жителей Фрунзенского района. Обновленное отделение банка открылось на улице Притыцкого, 78, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С заботой о комфорте жителей Фрунзенского района. Обновленное отделение банка открылось на улице Притыцкого, 78, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Помещение затронули масштабные изменения. Провели замену всех инженерных сетей, выполнили ремонт. Современный интерьер в фирменных цветах банка, комфортные условия для посетителей и удобные рабочие места для персонала.
Дмитрий Кривчик, заместитель начальника банка:
Отделение было образовано в 1988 году. И, конечно, за это время много претерпевалось изменений в отделениях. Менялись стандарты качества обслуживания, и подошло время все-таки модернизировать это отделение и привести его уже к стандартам нынешних лет. В этом году наше ЦБУ укрупнилось, и у нас появилось больше отделений.
Для удобства клиентов работает электронная очередь, установлены инфокиоски. Снять деньги с карточки можно, не заходя в отделение, в двух банкоматах. Позаботились и о профилактических мерах: установлены дозаторы с антисептиком.