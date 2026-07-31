Лукашенко: главное для нас сегодня – мирное небо над головой

Истоки молочных рек Беларуси начинаются с животноводческих комплексов. Теперь в стране 2000, и строительство продолжается. Начинали с 2,5 миллиона тонн молока в год, сейчас 9 миллионов тонн. Причем превалирует совсем другой класс – «экстра».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе. И, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой. Потому что, к сожалению, у наших родных людей, у одних и у других, не то что уже за забором, а у нашего порога идет война. Нам надо всячески этого избежать. Сохраним это мирное небо, будем не только жить, но и процветать.

Убежден, что у предприятия впереди еще немало достижений. Значит, вместе с ним будет крепнуть и Брестская область, и вся наша Беларусь. Не зря же вы Первый регион. Ну, это губернатор ваш так говорит, Первый регион. Вижу, и вы тоже с этим согласны. Положение обязывает быть примером для других.

Я специально сюда направлял промышленника, хоть и тут главный аграрный сектор, но промышленника. Вижу, отдача есть. Его все равно тянет пресс-подборщики, какие-то машины по внесению доломитовой муки, известкованию почв. И он полюбил сельское хозяйство. Я на это рассчитывал. Дай Бог не перехвалить.