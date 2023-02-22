Как отказаться от вредных привычек? В Минске проходит интересный эксперимент

Новости Беларуси. Профилактика хронических заболеваний и отказ от вредных привычек. В Минском городском центре здоровья прошел семинар, посвященный здоровому образу жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз слушателями стали педагоги учреждений общего среднего образования Центрального и Партизанского районов. На встрече обсудили вопросы профилактики здорового образа жизни среди подростков. Особое внимание уделили сбалансированному и рациональному питанию. Связано это с последним изменениями в системе школьного питания.

Снежана Кавриго, заведующая Минским городским центром здоровья:

В городе идет интересный эксперимент по приобщению школьников к правильному питанию. И мы тоже активно подключаемся к этому процессу, в части именно информирования школьников и их родителей по вопросам, которые связаны с этой тематикой. Мы уже разработали ряд информационных материалов. Это листовки, определенный видеоряд, чтобы родители могли в домашней обстановке изучить какие-то вопросы, на которые они, возможно, не обращали внимание. Например, топ-10 завтраков для школьника.

Это пилотный проект. В столице участие в нем принимают три учреждения образования: 16-я гимназия, а также средние школы № 122 и № 52.