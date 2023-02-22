Новости Беларуси. Мир и спокойствие на нашей земле сегодня как никогда зависят от людей в погонах. Такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мир и спокойствие на нашей земле сегодня как никогда зависят от людей в погонах. Такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Александр Вольфович встретился с курсантами Военной академии Беларуси. Он отметил, что после окончания военно-учебного заведения офицерам предстоит стать не только образцовыми командирами, военными профессионалами, но и умелыми педагогами-воспитателями.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Если есть понимание у человека в погонах, для чего он предназначен, что он должен делать и как выполнять свои задачи (что плохо их выполнять он не может, от этого зависит безопасность своей страны), в этом будет заключаться и успех. И для этого надо рассказывать и понимать. И они в первую очередь должны понимать ту военно-политическую обстановку, ту ситуацию в мире, которая сегодня складывается вокруг Республики Беларусь.
Александр Вольфович поздравил будущих офицеров с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси, которые отметят в этом году свое 105-летие.
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