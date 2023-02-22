Александр Вольфович встретился с курсантами Военной академии

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Если есть понимание у человека в погонах, для чего он предназначен, что он должен делать и как выполнять свои задачи (что плохо их выполнять он не может, от этого зависит безопасность своей страны), в этом будет заключаться и успех. И для этого надо рассказывать и понимать. И они в первую очередь должны понимать ту военно-политическую обстановку, ту ситуацию в мире, которая сегодня складывается вокруг Республики Беларусь.