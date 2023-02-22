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Пассажира, застрявшего в грузовике после ДТП, спасли под Барановичами

22 февраля 2023 07:00
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли пассажира автомобиля, который пострадал в ДТП. Авария произошла в Барановичском районе, вблизи деревни Тартаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажира, застрявшего в грузовике после ДТП, спасли под Барановичами-1

Пассажира, застрявшего в грузовике после ДТП, спасли под Барановичами-3

На трассе столкнулись два грузовика, ехавших в попутном направлении. В результате в кабине одной из машин оказался зажат пассажир. На место оперативно прибыли спасатели. При помощи гидравлического инструмента они обрезали деформированные элементы кабины, достали пострадавшего и передали его медикам. Мужчина получил различные травмы и сейчас находится в больнице.

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# Спасение # общество # Фотофакт

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