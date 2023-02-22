Пассажира, застрявшего в грузовике после ДТП, спасли под Барановичами

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС спасли пассажира автомобиля, который пострадал в ДТП. Авария произошла в Барановичском районе, вблизи деревни Тартаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе столкнулись два грузовика, ехавших в попутном направлении. В результате в кабине одной из машин оказался зажат пассажир. На место оперативно прибыли спасатели. При помощи гидравлического инструмента они обрезали деформированные элементы кабины, достали пострадавшего и передали его медикам. Мужчина получил различные травмы и сейчас находится в больнице.