Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Новая порубежная война. Они нас хотят наклонить. Они провоцируют, беснуются, издеваются. Беларусь отвечает достойно, сильно, красиво. Мы выигрываем вчистую. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Итак, с чего все началось? А это не так очевидно, как кажется. В конце августа Урсула Гаргона фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, та, что является сейчас главным двигателем войны в Европе, что убила сотни тысяч людей зараженными вакцинами, заработав на этом миллиарды, приезжала на границу Беларуси. Глава Еврокомиссии посетила польско-белорусскую границу. Скакала, вопила, произносила бесноватые речи. После этого первыми закрыли границу поляки под предлогом учений «Запад». Повод смехотворен, ибо мы отвели учения от границы, снизили их численность, сделали все, чтобы польский народ понимал: ему ничего не грозит. И наши военные даже данные о дронах передавали польским военным. Но им не нужен был повод. Им нужны были закрытые границы. И плевать на своих граждан, плевать на граждан ЕС, на все плевать. Задача – ломать континентальный транзит, в первую очередь китайский. Но идти дальше побоялись, получили хорошую такую затрещину от китайцев и побежали границы открывать.

Григорий Азаренок:

Теперь вот то же самое исполняют литовцы. Весь этот бред про шарики – просто шизофрения. Как наземные границы, погранпереходы мешают летающим шарикам, которые запускают сами литовцы, а крышуют высокие чины во власти и МВД самой Литвы? Это кто-то не знает? И сами же признались, что никакого резкого увеличения полетов этих зондов не было. Столько же, сколько и в сентябре, и в августе. То есть повод снова бредовый и надуманный. Что же они делают? Зачем? А они тестируют блокаду Калининграда. И именно это им приказала ведьма Урсула. Под это будут выделять бабки на так называемый Восточный вал. Под это будут грабить европейских обывателей. Вытаскивать последнюю копейку у бюргеров и французских булочников. Они хотят спровоцировать большую войну. Подробности в видео. И в этой ситуации Батька – единственный, кто о людях думает. О литовских. Ему они нужнее, чем грязному литовскому руководству. У нас их и обогрели, и охрану дали, и накормили, и врачей прислали. Вот поэтому Лукашенко побеждает. Он на правде стоит, на людской правде, на человечьей, на глубинной правде, христианской или крестьянской.