Брест отмечает День города

Город над Бугом основан 988 лет назад.

В Бресте отмечают 63-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков и День города. Для жителей и гостей подготовлена большая культурная программа. Сегодня здесь откроется 15-й Международный слет городов-героев стран СНГ. В "Брестской крепости" состоится торжественный митинг. Завершит первый день театрализованное представление во Дворце спорта с участием воинов Брестского гарнизона, спортсменов, артистов Беларуси, России и Украины.

Приветствие участникам ХV слета Международного Союза общественных объединений городов-героев СНГ направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Нынешний слет имеет важное значение для интернационального и патриотического воспитания молодежи, служит делу укрепления мира, способствует развитию сотрудничества и расширению всесторонних связей между нашими странами, - говорится в приветствии. Своей многолетней практической деятельностью ваши общественные объединения утверждают непреходящие ценности, главными из которых были и остаются любовь к Родине, забота о ее защите, воинская доблесть и честь: У нас одна на всех великая Победа, общий ратный подвиг отцов и дедов, память о которых должна сохраниться на века".