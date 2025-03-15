Бренды с мировым именем! В Беларуси в 2024-м число промышленных туристов превысило 260 тыс. человек
Бренды с мировым именем. Развитие белорусских промышленных предприятий – одна из приоритетных задач для страны, не раз озвученная на самом высоком уровне. И здесь важно не только прирастать новыми технологиями, внедрять современные производства и наращивать объемы. Говоря словами главы государства: «Мы давно умеем делать все, главное – еще и продавать». А привлечению новых партнеров как нельзя лучше способствует промышленный туризм – весь март будет посвящен развитию этого направления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие фишки для гостей готовят белорусские производители – расскажет Анна Корольчук.
35 тысяч деталей нужно, чтобы собрать один зерноуборочный комбайн. Увидеть этот процесс и узнать о других любопытных фактах можно во время экскурсии на производстве знаменитой сельхозтехники.
За 2024 год на предприятии встретили более сотни экскурсионных групп – школьников и взрослых приглашают заглянуть в промышленное закулисье: гостям показывают основной конвейер завода и выставку готовой техники. Чтобы сделать фото с самоходными гигантами и посидеть за рулем современного комбайна выстраивается очередь.
Я хочу сесть за руль, заводить комбайн и поехать.
Я сегодня попробовала сесть за настоящий комбайн со своей подругой. Ни разу здесь не была, но мне понравилось. Тут хорошо объяснили – и теперь я знаю, что такое «Гомсельмаш».
Екатерина Супроненко, ведущий специалист по туризму предприятия «Гомсельмаш»:
Двери наши открыты для всех гостей, сегодня у нас такой новый опыт. Мы пригласили детей из социально-педагогического центра временного пребывания. И для нас это огромное счастье и радость – видеть лица этих деток. У нас еще много мероприятий в рамках этого месяца. Разработаны большие планы, круглые столы и прием делегаций, и в рамках профориентационной работы, и в рамках дилерской работы.
В 2024 году сборочный цех завода выпустил свыше 2 тысяч комбайнов – классических, гибридных и роторных; для уборки зерна, кукурузы, картофеля, свеклы и даже хлопка. Техника с белорусской пропиской ездит в полях практически на всех контентах, и помогает хлеборобам ставить рекорды на страде.
Практике устраивать «Дни открытых дверей» на производствах около 10 лет. За это время промышленный туризм стал одним из самых популярных направлений отдыха в Беларуси. Количество желающих ближе познакомиться с известными брендами становится все больше: за 2024 год оно превысило 260 тысяч гостей, на треть больше прошлогоднего. Причем свыше половины визитеров – гости из-за рубежа. Так, посмотреть на выпуск белорусских тракторов приезжали туристы из 43 стран.
Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Были гостями наши соседи – это Прибалтика, Евросоюз, много с Южной Африки. Очень много посещают предприятия граждане Китая. Они видят, как мы развиваемся, что мы не стоим на месте. Что касается системы Минпрома – было открыто более пяти новых, современных производств. Модернизацию прошли порядка 40 производств.
Свои двери для экскурсантов уже открыли 70 белорусских предприятий. В топе самых популярных у туристов – БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ. Кроме презентации достижений промышленные гиганты приглашают на мастер-классы. Например, по сборке трактора-кормильца. Интерактив и дегустации ждут гостей и на пищевых производствах. На кондитерской фабрике можно отведать элитный шоколад, которым угощают зарубежных лидеров.
Подробности в видео.