Бренды с мировым именем! В Беларуси в 2024-м число промышленных туристов превысило 260 тыс. человек

Бренды с мировым именем. Развитие белорусских промышленных предприятий – одна из приоритетных задач для страны, не раз озвученная на самом высоком уровне. И здесь важно не только прирастать новыми технологиями, внедрять современные производства и наращивать объемы. Говоря словами главы государства: «Мы давно умеем делать все, главное – еще и продавать». А привлечению новых партнеров как нельзя лучше способствует промышленный туризм – весь март будет посвящен развитию этого направления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие фишки для гостей готовят белорусские производители – расскажет Анна Корольчук.

35 тысяч деталей нужно, чтобы собрать один зерноуборочный комбайн. Увидеть этот процесс и узнать о других любопытных фактах можно во время экскурсии на производстве знаменитой сельхозтехники. За 2024 год на предприятии встретили более сотни экскурсионных групп – школьников и взрослых приглашают заглянуть в промышленное закулисье: гостям показывают основной конвейер завода и выставку готовой техники. Чтобы сделать фото с самоходными гигантами и посидеть за рулем современного комбайна выстраивается очередь.

Я хочу сесть за руль, заводить комбайн и поехать.

Я сегодня попробовала сесть за настоящий комбайн со своей подругой. Ни разу здесь не была, но мне понравилось. Тут хорошо объяснили – и теперь я знаю, что такое «Гомсельмаш».

Екатерина Супроненко, ведущий специалист по туризму предприятия «Гомсельмаш»:

Двери наши открыты для всех гостей, сегодня у нас такой новый опыт. Мы пригласили детей из социально-педагогического центра временного пребывания. И для нас это огромное счастье и радость – видеть лица этих деток. У нас еще много мероприятий в рамках этого месяца. Разработаны большие планы, круглые столы и прием делегаций, и в рамках профориентационной работы, и в рамках дилерской работы.

В 2024 году сборочный цех завода выпустил свыше 2 тысяч комбайнов – классических, гибридных и роторных; для уборки зерна, кукурузы, картофеля, свеклы и даже хлопка. Техника с белорусской пропиской ездит в полях практически на всех контентах, и помогает хлеборобам ставить рекорды на страде. Практике устраивать «Дни открытых дверей» на производствах около 10 лет. За это время промышленный туризм стал одним из самых популярных направлений отдыха в Беларуси. Количество желающих ближе познакомиться с известными брендами становится все больше: за 2024 год оно превысило 260 тысяч гостей, на треть больше прошлогоднего. Причем свыше половины визитеров – гости из-за рубежа. Так, посмотреть на выпуск белорусских тракторов приезжали туристы из 43 стран.