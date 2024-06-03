Божена Еремич: мы запустили бесплатный проект для девочек из военных клубов

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Очень много социально направленных проектов, и для деток с особенностями мы проводим и показы, и мероприятия, обучаем их в рамках нашего ресурса, который мы имеем. И недавно мы запустили бесплатный проект для девочек из военных клубов, мы их обучаем, проводим мастер-класс. Уже есть некоторые договоренности на будущий год и на это лето. Затем мы с Министерством образования совместно запустили бесплатный проект – мы обучаем нашему ремеслу девушек из педагогических колледжей, с педуниверситета – им тоже интересно. И не только девушек, там есть и парни, но в основном аудитория девушек. И мы получаем обратный эффект, для нас это самое важное, что им это важно, им это нужно и интересно.

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