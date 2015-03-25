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Большой арсенал боеприпасов времен ВОВ нашли одновременно в Березинском и Ошмянском районах

25 марта 2015 11:39
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Новости Беларуси. В полдень 25 марта группы разминирования внутренних войск Беларуси в Минской и Гродненской областях нашли и обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны.

В лесу вблизи деревни Журавок Березинского района был обнаружен целый склад боеприпасов: 9 минометных мин, 16 гранат, 66 артиллерийских снарядов и авиационный взрыватель.

На поле рядом с деревней Побалевщина Ошмянского района находка скромнее: 13 минометных мин времен войны. 

К слову, с 23 по 27 марта в Беларуси можно добровольно сдать правоохранителям нелегально хранящееся оружие или боеприпасы.

В таком случае человек будет освобожден от уголовной и административной ответственности.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов может грозить до 7 лет лишения свободы.

Случаи выезда саперно-пиротехнических групп на обезвреживание боеприпасов времен Великой Отечественной войны не редки. Так, в октябре 2014 снаряды были найдены во время земляных работ на водопроводной станции №4 УП «Минскводоканал» и на территории УП «Зеленстрой Заводского района» , а месяцем ранее, в сентябре, в Жлобине мужчина на собственном участке откопал пять бутылей с отравляющим веществом Адамсит. 

# общество # Оружие и боеприпасы

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