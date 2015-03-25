Прямой эфир

БРСМ предлагает выдавать «трудовые» книжки волонтерам, которые помогут при поступлении в вуз или устройстве на работу

25 марта 2015 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи предлагает выдавать «трудовые» книжки волонтерам.

Предполагается, что такое удостоверение сможет помочь молодым людям при поступлении в вуз или устройстве на работу, а также станет хорошим подспорьем для увеличения трудового стажа.

Личная книжка будет содержать информацию о волонтерском опыте человека, его поощрениях, достижениях, а также о дополнительной квалификации. Планируется, что такая инициатива поспособствует созданию единой концепции волонтерского движения в стране и поможет официально определить статус волонтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит выставка мужских аксессуаров 18-го–начала 20-го веков
24 марта 2015 19:25

В Минске проходит выставка мужских аксессуаров 18-го–начала 20-го веков

Познакомиться с тонкостями таможенного дела 24 марта смогли депутаты Молодёжной палаты 4-го созыва при Мингорсовете
24 марта 2015 19:21

Познакомиться с тонкостями таможенного дела 24 марта смогли депутаты Молодёжной палаты 4-го созыва при Мингорсовете

Открытый диалог с лидером БРСМ 24 марта прошел на Минском заводе колесных тягачей
24 марта 2015 19:05

Открытый диалог с лидером БРСМ 24 марта прошел на Минском заводе колесных тягачей