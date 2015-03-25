БРСМ предлагает выдавать «трудовые» книжки волонтерам, которые помогут при поступлении в вуз или устройстве на работу

Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи предлагает выдавать «трудовые» книжки волонтерам.

Предполагается, что такое удостоверение сможет помочь молодым людям при поступлении в вуз или устройстве на работу, а также станет хорошим подспорьем для увеличения трудового стажа.

Личная книжка будет содержать информацию о волонтерском опыте человека, его поощрениях, достижениях, а также о дополнительной квалификации. Планируется, что такая инициатива поспособствует созданию единой концепции волонтерского движения в стране и поможет официально определить статус волонтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.