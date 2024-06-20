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Новый МТК строится в Любанском районе – комплекс рассчитан на тысячу мест

20 июня 2024 17:18
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В 2024 году в Минской области построят 30 новых молочно-товарных комплексов. И сегодня уже есть задел на будущее: ведется подготовка проектно-сметной документации на следующие объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый МТК строится в Любанском районе – комплекс рассчитан на тысячу мест-1

Новый МТК строится в Любанском районе. Он рассчитан на тысячу голов. Здесь будет три помещения для крупного рогатого скота и доильно-молочный блок. Установят современное оборудование – параллель, где одновременно будут доиться 40 буренок. Рядом профилакторий для телят. Общая площадь объекта – свыше 3 гектаров.

Новый МТК строится в Любанском районе – комплекс рассчитан на тысячу мест-4

Михаил Дудик, директор сельхозпредприятия «БВО»:
Работы на следующем этапе: первый сарай на 95 % готов, доильно-молочный блок на процентов 70 готов. Буквально через две недели начнем монтаж доильного оборудования. Тем более что доильное оборудование плюс холодильники – все закуплено. Готовится площадка для их установки.

Строительство начали в мае прошлого года. К началу декабря работы планируют завершить. В целом в Минской области необходимо в ближайшей перспективе построить не менее 80 новых МТК, чтобы полностью уйти от привязного содержания скота.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Новости Минска и Минской области

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