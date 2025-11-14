Комиссия уполномоченных по правам ребёнка СНГ утвердила состав Детского совета

В состав организации войдут по два представителя от каждой страны Содружества. Дети получат возможность напрямую высказывать свои идеи и предложения по вопросам, которые их касаются. Совет будет участвовать в обсуждении проектов, касающихся образования, безопасности, цифровой среды и защиты прав несовершеннолетних.

Александр Матюшонок, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси: Будет представление молодыми лидерами своих государств, своей политики, молодежной политики, которая сегодня существует в каждом государстве. То есть они будут рассказывать в каких проектах, инициативах они участвуют, какая у них идет сегодня первоочередная роль молодежной политики, и, конечно же, вопросы взаимодействия. В каких направлениях, в каких векторах они могут пересекаться и сделать совместные мероприятия, какие-то диалоговые площадки.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка:

У нас в Российской Федерации Детский общественный совет действует уже давно. Мы поняли, что это очень действенный инструмент, потому что мы, во-первых, соответствуем принципу «ничего для нас без нас». И так как мы работаем для детей, нам важно слышать их мнение и важно понимать, что, например, сейчас их беспокоит, интересует.

Также на заседании обсудили вопросы, связанные с воспитанием детей на основе традиционных ценностей, организацию их отдыха и оздоровления. Затронули и темы работы с подростками, находящимися в конфликте с законом, развитие семейных форм устройства для сирот. Совет станет площадкой, где дети смогут напрямую высказывать свои идеи и влиять на решения, принимаемые взрослыми экспертами и чиновниками.