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В санаторных запеканках попадаются камни! Что скрывает главврач именитого пансионата под Минском?

20 апреля 2023 12:00
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Волчий билет. Что скрывает главврач именитого санатория под Минском?

В санаторных запеканках попадаются камни! Что скрывает главврач именитого пансионата под Минском?-1

Кричал, орал в кабинете. С пеной у рта доказывал, что я во всем прав.

Почему курорт нам здесь только снился?

В санаторных запеканках попадаются камни! Что скрывает главврач именитого пансионата под Минском?-4

В обеденном зале на кружках начала появляться помада, в запеканке начали камни попадаться.

И как экс-работники отстаивают свое честное имя?

В санаторных запеканках попадаются камни! Что скрывает главврач именитого пансионата под Минском?-7

Я пенсионерка, мне 59 лет. Я не согласилась работать с главным, он мне не продлил контракт.

В санаторных запеканках попадаются камни! Что скрывает главврач именитого пансионата под Минском?-10

Хозяин-барин. «Народный контроль» включает режим ревизии уже завтра, 21 апреля, в 20:40 на СТВ.

# Санатории # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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