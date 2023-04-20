В санаторных запеканках попадаются камни! Что скрывает главврач именитого пансионата под Минском?

Волчий билет. Что скрывает главврач именитого санатория под Минском?
Волчий билет. Что скрывает главврач именитого санатория под Минском?
Кричал, орал в кабинете. С пеной у рта доказывал, что я во всем прав.
Почему курорт нам здесь только снился?
В обеденном зале на кружках начала появляться помада, в запеканке начали камни попадаться.
И как экс-работники отстаивают свое честное имя?
Я пенсионерка, мне 59 лет. Я не согласилась работать с главным, он мне не продлил контракт.
Хозяин-барин. «Народный контроль» включает режим ревизии уже завтра, 21 апреля, в 20:40 на СТВ.