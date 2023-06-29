Белорусский опыт применения навигационных пломб обсудят таможенные службы ЕАЭС

Новости Беларуси. Работа Белорусской таможни налажена на высоком уровне. И своим опытом мы готовы делиться с партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы практического взаимодействия и совершенствования административных процедур обсудят сегодня, 29 июня, на 42-м заседании Объединенной коллегии руководителей таможенных служб ЕАЭС.

Всего в повестке порядка 20 вопросов. Однако ключевым станет применение электронных навигационных пломб. Эта система будет использоваться во всем Евразийском союзе со следующего года. В нашей стране механизм работы уже налажен: в этом партнеры убедились лично. Накануне делегации посетили пункт пропуска «Григоровщина» и могли наблюдать за процессом. Мы начали применять навигационные пломбы еще в 2019 году, и сегодня почти все иностранные грузовики, которые передвигаются по нашей территории, отслеживаются с помощью спутника.

Руслан Давыдов, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России:

Белорусские коллеги наши молодцы, они всех обогнали в Союзе. Электронные пломбы применяются наиболее часто в Беларуси. Мы в России тоже применяем, но на более узкий круг товаров и примерно, наверное, частота применения у нас в 10 раз ниже, чем в Беларуси. Самый важный вопрос, который вообще должна решать Объединенная коллегия ЕАЭС – это вопросы стандартизации подходов и стандартизации даже практики таможенного администрирования.

Основная задача, которая стоит перед партнерами, выработать единые методы работы, чтобы сблизить позиции правоприменения. Также коллегам наглядно продемонстрировали, как наши специалисты осуществляют контроль, проводят различные операции, какое используют оборудование. Отлаженный механизм и новые технологии помогают эффективно выявлять нарушителей. Только в 2023 году наши специалисты предотвратили более 18 тысяч правонарушений.