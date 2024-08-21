Белорусских журналистов учат навыкам работы в зоне вооружённого конфликта

Белорусские журналисты изучают тонкости работы в зоне конфликта. Во второй день тактико-специального учения «Военкор-2024» прошли теоретические и практические занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо военных инструкторов, перед представителями СМИ в качестве приглашенного спикера выступила Людмила Гладкая. Корреспондент поделилась личным опытом работы в зоне боевых действий. После инструктажа приступили к практической части занятий. Участники отрабатывали навыки оказания медицинской помощи и самопомощи, учились эвакуировать раненых. Кроме того, журналистам рассказали об особенностях ударных беспилотников, а также о противопехотных минах и принципах их действия.