Прямой эфир

Белорусских журналистов учат навыкам работы в зоне вооружённого конфликта

21 августа 2024 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские журналисты изучают тонкости работы в зоне конфликта. Во второй день тактико-специального учения «Военкор-2024» прошли теоретические и практические занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских журналистов учат навыкам работы в зоне вооружённого конфликта-2

Помимо военных инструкторов, перед представителями СМИ в качестве приглашенного спикера выступила Людмила Гладкая. Корреспондент поделилась личным опытом работы в зоне боевых действий. После инструктажа приступили к практической части занятий. Участники отрабатывали навыки оказания медицинской помощи и самопомощи, учились эвакуировать раненых. Кроме того, журналистам рассказали об особенностях ударных беспилотников, а также о противопехотных минах и принципах их действия.

# СМИ Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В 72-м объединённом учебном центре прошли занятия по вождению машин на плаву
21 августа 2024 07:24

В 72-м объединённом учебном центре прошли занятия по вождению машин на плаву

В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!»
21 августа 2024 06:42

В Минской области стартовала акция «В центре внимания – дети!»

В Беларуси открылась Летняя школа молодого аналитика
21 августа 2024 06:33

В Беларуси открылась Летняя школа молодого аналитика