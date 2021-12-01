Белорусские медучреждения возвращаются к штатному режиму работы. Как будут принимать пациентов с ковидом?

Кто последний в очереди? В поликлиниках снова звучат привычные вопросы, а у кабинетов врачей знакомый ажиотаж. Регистратура, как и прежде, «на проводе».

Екатерина Власова, пациент:

У меня сердечно-сосудистое заболевание, и я очень рада, что могу сейчас прийти и обратиться без всяких проблем к своему специалисту. Я заказала талон по телефону, это очень удобно, у нас в поликлинике. С середины ноября 2021 года учреждения здравоохранения вернулись к штатному режиму работы, а это значит, что захлестнувшая Беларусь волна пандемии пошла на спад.

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники:

Проводятся плановые медицинские осмотры, в полном объеме диспансерные мероприятия по дообследованию этих пациентов и назначению различных реабилитационных мероприятий. Вновь начала активно работать хирургия одного дня и проведения малоинвазивных оперативных вмешательств. А для пациентов, которые перенесли в период подъема заболеваемости ковидом травмы, получают реабилитационную помощь в амбулаторных условиях. Полностью восстановлена работа зала ЛФК, тренажерный, а также начали проводиться скрининговые мероприятия. Столичная 39-я поликлиника готова обслуживать пациентов в полном объеме. Вас примут, обследуют, направят к узкопрофильному специалисту. Но, как водится, самый востребованным остается терапевт.

Марина Дрейлинг, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики № 1 39-й городской клинической поликлиники:

Врач общей практики всегда самый востребованный, потому что он может заменять несколько специалистов. На данный момент обращаются равнозначно. И «хроники» обращаются по диспансеризации, люди давно хотели прийти в поликлинику, обследоваться, потому сейчас, учитывая, что появились талоны, люди стали ходить в поликлинику больше.

Специалистами поликлиники возобновилось посещение пациентов с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями на дому. Им организовано выполнение общеклинических анализов, кардиограммы. В учреждении таким пациентом обеспечивают комплексную диагностику за один прием. В поликлиниках продолжается и кампания по вакцинации от гриппа и COVID-19. Ольга Есманчик:

Врачи-стоматологи задействованы для оказания специализированной помощи в полном объеме. Шире стали использоваться возможности хирургии одного дня.