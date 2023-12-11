Беларусь занимает первое место в Европе по показателям IQ населения

Коэффициент интеллекта определяется по результату ряда тестов, охватывающих восприятие, анализ информации об окружающей действительности, внимание, память и речь человека. Согласно списку, опубликованному статистической организацией World Population Review, большинство людей в мире (около 68 %) имеют IQ в диапазоне от 85 до 115. Те, у кого уровень выше 140, считаются гениями. Согласно исследованию, самые высокие средние показатели в мире сейчас принадлежат японцам. Среди европейских стран, которым удалось войти в первую 10-ку, – Беларусь с показателем 101,6. Финляндия нам уступает на пол балла. Далее следуют Лихтенштейн, а также Нидерланды и Германия – со средним уровнем IQ населения 100,74 сотых.